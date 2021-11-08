تعرض قافلة "بين سينمائيات"، المجموعة الثالثة من عروضها اليوم وغدا، وتضم ثلاثة أفلام وثائقية من مصر ولبنان، وبلغاريا.

وذكرت قافلة "بين سينمائيات"،في بيان أصدرته اليوم /الاثنين/،أن أفلام المجموعة الثالثة تضم الفيلم الوثائقي القصير "رفقاء سكن، للمخرجة المصرية رانيا زهرة، فيلم "بيت اثنين ثلاثة" للمخرجة اللبنانية ربى عطية، و"عيناي زرقاوان وفستاني مُلون" للمخرجة البلغارية بولينا جوميلا، ، مشيرة إلى أنه يمكن للجمهور في مصر والعالم العربي مشاهدة الأفلام من خلال موقع بين سينمائيات على الرابط التالي: https://www.womencaravan.online

ونوهت بأن فيلم "بيت اثنين ثلاثة" هو أول الأفلام الوثائقية الطويلة للمخرجة اللبنانية ربى عطية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان جيهلافا الدولي للفيلم الوثائقي، كما عرض في مهرجان قرطاج، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم الوثائقي والقصير.

أما فيلم "عيناي زرقاوان وفستاني ملون" للمخرجة البلغارية بولينا جوميلا فيتتبع رحلة الفتاة "زانا" البالغة من العمر 3 سنوات في شوارع أحد أحياء مدينة بلغارية صيفا للبحث عن أصدقاء للعب معهم، وخلال محطاتها للتواصل مع الأطفال والكبار والقطط تتكشف شخصيتها بشكل عفوي أمام أعين المشاهد وهي تقفز من لقاء إلى آخر.

وافتتح الفيلم عروضه الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويعتبر العمل الفيلم الطويل الأول للمخرجة البلغارية الشابة بولينا جوميلا التي رحلت عن عالمنا صيف العام الجاري ولم تتجاوز الأربعين من عمرها.

أما المخرجة والممثلة وراقصة الباليه رانيا زهرة فهي تتناول في فيلمها التسجيلي القصير "رفقاء سكن" فتاة ووالدتها التي تشاركها المنزل، بعد سنوات من حادث وفاة والدها المروع.

يذكر أن برنامج قافلة "بين سينمائيات" الذي يقام على الإنترنت خلال الفترة من ٤ إلى ١٣ نوفمبر الجاري، يتضمن عرض ١٥ فيلما ما بين تسجيلي وروائي، من بينها ٧ أفلام تعرض في العالم العربي للمرة الأولى.

وتضم القائمة أفلامًا لمخرجات من ١١ دولة هي مصر، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وكوبا، والبرازيل، وإيران، وألمانيا.

وشاركت أفلام الدورة الحالية وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية وعربية بارزة من بينها مهرجان برلين، وفينيسيا، ولايبزيج، ومونبلييه، وادفا، وبيونس آيرس، بالإضافة إلى مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشهد برنامج الدورة الحالية لقاءات مباشرة للجمهور مع جميع مخرجات الأفلام، وتتم يوميا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة من خلال "زوم"،ويتاح كل فيلم على الإنترنت للجمهور العربي لمدة ٤٨ ساعة، بالإضافة إلى ورشة المونتاج الأولى الموجهة لصناع وصانعات الأفلام العرب،والتي تجري عبر الإنترنت يومي ١٢، ١٣ نوفمبر.