جهات رقابية: محدودية عائد الاستثمار لشركات النفط يثبت عدم جدوى الاستثمار

إنشاء «البترول» محافظ استثمارية أمر محفوف بمخاطر الخسارة وعدم القدرة على التسييل المناسب

أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي الأموال التي تستثمرها مؤسسة البترول الكويتية يبلغ نحو 14.4 مليار دينار وبمتوسط عائد نحو 1.8% يتراوح بين 0.2% و4% لحسابات تحت الطلب والشركات الزميلة على التوالي، كما في 30 يونيو 2021، وتركزت الأموال المستثمرة في الشركات التابعة والمحافظ المالية بنحو 62.7% و34.7% على التوالي.



وقالت البيانات ان «مؤسسة البترول» أنشأت محفظة مالية استثمارية لاستغلال الفوائض النقدية المتوافرة لديها، وذلك للحصول على عوائد تساهم في المحافظة على رأس المال العامل وتعظيم العائد على رأس المال العامل وتوفير السيولة، وكان الهدف من إنشاء المحافظة الاستثمارية تمويل المشاريع الرأسمالية المستقبلية وسد أي عجوزات تعاني منها المؤسسة وشركاتها التابعة، وبلغ إجمالي مقدار استثمار الشركات التابعة والزميلة نحو 9 مليارات دينار و79 مليون دينار وبعائد 1.5% و4% على التوالي، كما في 30 يونيو 2020، وهو ما يعكس محدودية العائد بالنسبة للشركات التابعة أخذا بالاعتبار ضخامة المبلغ المستثمر وبالتالي عدم جدوى تأسيس تلك الشركات واستثمار الأموال فيها رغم محدودية العائد.



ورغم ضخامة الأموال المستثمرة فإن الجهات الرقابية لها رأي مختلف، حيث رأت أن الإدارة الحصيفة للموارد تتطلب المواءمة بين فجوات استحقاق الأصول والخصوم للموارد بما يكفل الحصول على عوائد جيدة من جهة والقدرة على الوفاء بالالتزامات بشكل مرن من جهة أخرى، حيث ان قيام المؤسسة بإنشاء محافظ استثمارية لدى الغير (الهيئة العامة للاستثمار) سيجعل إمكانية الحصول على السيولة اللازمة أمرا محفوفا بمخاطر الخسارة أو حتى عدم القدرة على التسييل في الوقت المناسب، وهو ما حدث لدى مطالبة الهيئة العامة للاستثمار (وزارة المالية) للمؤسسة بتوريد الفوائض (الأرباح)، حيث أوضحت المؤسسة عدم القدرة على الوفاء بذلك لأن تسييل المحفظة سيكبدها خسائر.



وتبين ايضا محدودية العائد على المحفظة إذ بلغ في 30 يونيو 2021 بنسبة 2.5%، وبالتالي فإن قيام «مؤسسة البترول» باستثمار فوائضها المالية على النحو المشار إليه لم يحقق الهدف من ورائه فضلا عن تحملها لخسائر إضافية غير مرتبطة بنشاطها الأساسي نتيجة انخفاض قيمة المحافظ المالية أو تسييلها بخسائر للوفاء بالالتزامات مما يضعف متانة مركزها المالي واضطرارها للاقتراض على النحو الذي سيرد ذكره فيما بعد.



وعلى الرغم من وجود فوائض مالية تم الاحتفاظ بها واستثمارها لتمويل أي متطلبات تمويل مستقبلية على نحو ما سلف بيانه، فقد لجأت «مؤسسة البترول» نتيجة عدم قدرة المحفظة الاستثمارية على تلبية متطلبات التمويل والسيولة والوفاء بالالتزامات، إلى الاقتراض من السوق المحلي والعالمي، حيث بلغت حدود الائتمان الممنوحة نحو 7.4 مليارات دينار تم استخدام نحو 5 مليارات دينار منها وبآجال استحقاق تمتد للعام 2035، وتباينت هوامش التمويل (مقدار الهامش الذي يتقاضاه البنك فوق سعر الخصم بالنسبة للدينار وسعر ليبور LIBOR بالنسبة للعملات الأجنبية)، تبعا لتواريخ المنح اذ ان القروض منح نصفها تقريبا بالدينار والنصف الآخر بالعملات الأجنبية (دولار أميركي ويورو) ولم يتبين ان كانت المؤسسة قد تحوطت لمخاطر تقلب العملة أو قيامها بالتفاوض مع البنوك للحصول على هوامش تمويل أفضل بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، ولم توضح المؤسسة أيضا مضيها قدما في المشاريع المستقبلية وبالتالي حاجتها للتمويل في ضوء التحديات الآنية والمستقبلية التي فرضتها جائحة كورونا على الطلب على سوق الطاقة مع الأخذ بالاعتبار انعكاس حجم القروض القائمة على ميزانية المؤسسة في حال قيام البنوك المركزية برفع سعر الخصم وسعر ليبور LIBOR لكبح جماح التضخم والذي أخذت بوادره بالظهور حاليا.



وفي تحليلها لأسباب انخفاض الربحية، عزت «مؤسسة البترول» أسباب ذلك الى أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية والغازات المسالة والمنتجات البتروكيماوية وهي أمور خارجة عن نطاق سيطرتها فضلا عن آثار تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 الخاص بتصنيف الموجودات المالية التي تقودها خصائص التدفقات المالية ونموذج الاحتفاظ بالأصل، ويلاحظ أن أسعار منتجات الطاقة كانت ومازالت خارج نطاق المؤسسة وهو ما يبرز الحاجة الملحة لأن يكون للمؤسسة استراتيجية واضحة ومحددة بإطار زمني لإعادة هيكلة النشاط وتحديد أفضل مجالات البترول ومشتقاته التي من المجدي الاستثمار فيها وفق منظور استراتيجي طويل الأمد أخذا بالاعتبار الضغوط السعرية ومستقبل النفط في ظل تقلبات العرض والطلب من جهة وظهور مصادر طاقة بديلة من جهة أخرى، كما يجب تقنين مصروفات التشغيل وبشكل خاص تلك المرتبطة بمعايير متغيرة مثل المزايا والعقود والمرافق والمصروفات العامة لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا وأن يتم ربط تلك المعايير المتغيرة بمستوى التشغيل والربحية.

صعوبات في معالجة بند الرواتب والامتيازات

قالت «مؤسسة البترول» انها تواجه صعوبات في معالجة بند الرواتب والامتيازات، دون ان يتم طرح حلا رغم عدم ارتباط هذا البند بقانون وتشريع، فمن الممكن ان تباشر الإدارة التنفيذية في المؤسسة بإعداد خطة مالية وإدارية ممنهجة ضمن برنامج زمني محدد لمعالجة الجزء الخاص بالامتيازات، دون المساس برواتب العاملين والموظفين الكويتيين وتقليص حجم الامتيازات الثابتة الممنوحة، وان يصاحب ذلك تقنين كلفة جلب الخبرات النفطية بحيث يتم وضع سياسة محكمة لضبط نفقات هذا البند والتي تتسم بالكلفة العالية من خلال إبرام عقود استشارية أو الاستعانة بخبراء دون مزج البديلين بذات الوقت وأن يتم ربط الأداء السنوي لموظفي المؤسسة والشركات التابعة والزميلة بمكافآت مالية مقرونة بالأداء العالي سنويا بدلا من الامتيازات الثابتة والمكلفة ماليا، على أن تتم إعادة النظر في اللوائح والنظم الإدارية والمالية كلما اقتضى الأمر.

سداد 7.8 مليارات دينار.. على 15 سنة لهيئة الاستثمار

أبرمت مؤسسة البترول الكويتية مع الهيئة العامة للاستثمار في 8 ابريل 2021 اتفاقية جدولة الأرباح المستحقة يتم بموجبها سداد مبلغ 7.8 مليارات دينار يضاف إليه عوائد تأخير بواقع 60 قسطا ربع سنوي أي لفترة 15 سنة وتم تفويض كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لتعديل أحكام هذه الاتفاقية، ويأتي إبرام الاتفاقية على هذا النحو تأكيدا على عدم جدية المؤسسة للسداد نظرا لطول مدة السداد من جهة، فضلا عن التفويض المطلق الممنوح للعضو المنتدب للهيئة والرئيس التنفيذي للمؤسسة لتعديل الاتفاقية دون أي ضوابط لضمان سداد اصل المبلغ وعوائد التأخير والتي لا تتماشى مع كلفة إعادة استثمار طوال مدة السداد المقترحة.