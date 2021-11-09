علي إبراهيم



فتحت قيمة كسور أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه والتي تبلغ قيمتها 206 دنانير نقاشا بين 3 جهات حكومية.



وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ناقشت الهيئة العامة للاستثمار في شأن نقل ملكية كسور أسهم شركة شمال الزور الأولى من الهيئة العامة للاستثمار لصالح هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأفادت المصادر بأن مخاطبات رسمية تمت في هذا الشأن، وتطرقت إلى أن معالجة قيمة الكسور تم الاختلاف عليها بموجب حكمين أحدهما قانون خاص والآخر قانون عام، فتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي حول القيمة الواجب سدادها، إلى جانب طلب تحويل قيمة كسور الأسهم البالغ عددها 2063 سهما بالقيمة الاسمية، وذلك بمبلغ 206.3 دنانير لصالح هيئة مشروعات الشراكة.



وذكرت المصادر أن قطاع الاحتياطي العام بالهيئة العامة للاستثمار قام بتحويل 206.3 دنانير لصالح «هيئة الشراكة»، فيما وردت نهاية الشهر الماضي فتوى الإدارة العامة للفتوى والتشريع في هذا الشأن والتي انتهت إلى حساب قيمة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه التي سيتم الاكتتاب فيها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار بالقيمة الاسمية.