أصدرت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي القسم الثاني من «فهرس المخطوطات الأصلية» التي تضمها مكتبة البابطين، وكانت المكتبة قد اصدرت القسم الأول عام 2013 في خمسة مجلدات، حيث يضم 1665 مخطوطة في شتى أنواع العلوم والفنون والآداب.



ومن بين هذه المخطوطات التي احتوتها مجلدات القسم الأول: مجموعة مخطوطات من مكتبة د.يوسف فرحان الدوخي، وقد جاوز عدد المخطوطات الأصلية في مكتبته 200 مخطوطة، ومجموعة من مخطوطات المؤرخ عبدالله بن الغملاس، ومنها أصدرت المكتبة كتاب «الدوائر التاريخية في أخبار فضلاء البرية» لابن الغملاس، وذلك تسهيلا على الباحثين الراغبين في الاطلاع على نص المخطوطة. كما ضم القسم الأول أيضا مجموعة من مخطوطات مكتبة الشيخ محمد الدمنهوري ومن بينها نسخة نادرة لكتاب «مسند الإمام الشافعي» الذي اصدرته المكتبة في شكل مطبوع، كما ضم القسم الأول نسخة نادرة من مخطوطة «تلاقي الأرب في مراقي الأدب» وهي عبارة عن ديوان عبدالرحمن الصفتي الشرقاوي وهي كتبت في حياة مؤلفها، وقد أصدرته مكتبة البابطين أيضا في كتاب مطبوع عام 2019.



أما القسم الثاني من الفهرس الذي صدر مؤخرا فيضم خمسة مجلدات أخرى تحتوي على 1682 مخطوطة في شتى انواع الفنون والعلوم والآداب، ومن المجموعات النادرة التي يضمها القسم الثاني من الفهرس مجموعة للأديب اللغوي جمال الدين بن هشام (توفي 761هـ)، ومجموعة من المخطوطات لشيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري (توفي 926 هـ)، ومجموعة من مخطوطات الأديب الشاعر حسين بن عبدالجليل برادة.