أصدر بنك «سيكو»، الرائد بمجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفـيـــة الاستثمـــاري، نتائج أول استبيان لتقييم توقعات المستثمـريــن لعـائـــدات مختلف فئات الأصــول، ويعتبر الأول من نـوعــه الذي يستعرض التوقعات الاقتصـاديــة والعائـــدات المتوقعة للمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.



وقال البنك انه تم إجراء الاستبيان الإلكتروني خلال الربع الثالث من 2021، حيث تم توجيه سؤالين محددين للمستثمرين بشأن نظرتهم الاقتصادية العامة، والحد الأدنى للعائدات الصافية المتوقعة لمختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم المدرجة، والسندات الحكومية، والعقارات، والأسهم الخاصة، والودائع النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد استهدف الاستبيان الرؤساء التنفيذيين، والرؤساء الماليين، ومديري الاستثمار، ومديري الصناديق، إضافة إلى المستثمرين من الشركات، وأصحاب الثروات، حيث أكد 35% من المستثمرين على ان لديهم نظرة مستقبلية إيجابية لسوق المال الكويتي، فيما توقع 30% منهم أن تبقى السوق على ما كانت عليه خلال الاشهر الـ 12 الماضية.



في هذا الصدد، قالت الرئيسة التنفيذية لـ «سيكو» نجلاء الشيراوي: بعد عامين تقريبا من انتشار كوفيد-19 ومواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة وما صاحبها من تقلبات ملموسة، والتي أثرت على الاستثمارات بصورة عامة وعلى تقييمات فئات الأصول المختلفة، ومن أجل توفير نظرة واضحة ورؤية دقيقة بشأن توقعات المستثمرين عن العائدات المنتظرة من الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. واستنادا الى تحليل «سيكو» لأغلبية ردود فعل المشاركين في الاستبيان، فقد جاءت العائدات المتوقعة من المستثمرين لفئة الأسهم المدرجة في الكويت ما بين 6 و11%، بينما وصلت العائدات المتوقعة على السندات الحكومية بالدولار الأميركي لعشر سنوات إلى 3 ـ 5% والعائدات المتوقعة على الودائع النقدية إلى أقل من 3%.