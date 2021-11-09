فاز البنك الأهلي المتحد بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام2021 من مجلة آسيا موني «asiamoney»، وهي أحد إصدارات مجموعة يورومني العالمية المرموقة، وذلك تقديرا لريادة البنك ودوره في دعم النمو الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لسلامة العملاء والموظفين على حد سواء، واستخدامه للتكنولوجيا لأتمتة عملياته الرئيسية وتقليل وقت تنفيذ المعاملات بشكل كبير، فضلا عن نجاح البنك في التكيف مع ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد -19 والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم خيارات اعرف عميلك الرقمية التي تضمن للعملاء الحصول على الخدمات التي يطمحون إليها بأقصى قدر من السرعة والسهولة والأمان.



وكذلك تطرقت مجلة آسيا موني في عوامل منحها للجائزة للبنك الأهلي المتحد، إلى ما حققه في وقت سابق من هذا العام من نجاح كبير في إصدار صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار أميركي لتدعيم قاعدة رأس المال، وقد تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8 مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله. وقد تم إدراج هذه الصكوك في بورصة «ناسداك دبي»، البورصة الدولية للمنطقة، وهو ما يعكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في على مستوى المنطقة ككل، وكذلك اختيار البنك للتوقيت المناسب وحجم وشروط الإصدار والأسواق المستهدفة والتي كانت عاملا حاسما لنجاح هذا الإصدار بعد أن قام البنك بتعيين كل من سيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارتر، كمنسقين عالميين بجانب دورهم مع كل من بيتك كابتال وكامكو إنفست ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الدولي كمديرين إصدار واكتتاب مشتركين.



الجدير بالذكر أن منح هذه الجائزة يتم بناء على قرار فريق من كبار الصحافيين بمنح جوائز مجلة آسيا موني (Asiamoney) بعد تلقي تقديمات مفصلة من المشاركين في السوق وبالتزامن مع البحث في السوق المصرفية وسوق رأس المال من قبل لجنة التحرير. كذلك قام كبار محرري المجلة بزيارة كل بلد أو إقليم للقاء كبار المصرفيين وجمع آراء العملاء والمنافسين.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: يشرفنا أن نحصل على هذا التكريم المرموق من مجلة آسيا موني ذائعة الصيت، وهو ما يعد تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها البنك للحفاظ على موقعه الريادي، وتعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، ونجاحه في طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة ونموذجية تلبي الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع، وتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الكرام.



وأضافت الحميضي: كان قرار إدارة البنك الأهلي المتحد للتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية نقطة التحول الفارقة في مسيرة عمل البنك، والتي جاءت وفق خيار استراتيجي لمساهمي البنك ليخطو بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك إسلامي اعتبارا من يوم الخميس الموافق الأول من أبريل 2010، ومنذ هذا التاريخ استطاع البنك أن يحقق نجاحات متتالية على الرغم من المنافسة الكبيرة في قطاع الصيرفة الإسلامية والتي تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة.



وأكدت الحميضي أن التزام البنك الأهلي المتحد بالاستدامة، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتميز خدماته المصرفية من خلال عملية التحول الرقمي، وقدرته على التغلب على التحديات الناجمة عن انتشار كوفيد - 19 تؤكد نجاحه في تقديم نموذج للنجاح والتقدم يستحق أن نفخر به.



وأعربت الحميضي عن ثقتها في قدرة البنك الأهلي المتحد على مواصلة مسيرته في مجال الابتكار واستخدام أحدث مستجدات التكنولوجيا في القطاع المصرفي بما يعزز كفاءة التشغيل ويرسخ مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في الكويت.