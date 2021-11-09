أعلنت شركة غوغل، عن حظر عدد كبير من التطبيقات والبرامج الخبيثة من متجر «بلاي» يصل عددهم إلى 150 تطبيقا، خاصة بعد اكتشاف حملة خدمات متميزة للهاتف المحمول مع ما يزيد على 10 ملايين ضحية على مستوى العالم، وقد يصل المبلغ الإجمالي المسروق إلى مئات الملايين من اليورو، وضروري إزالة تلك البرامج من أجهزتك.



وأطلق فريق الأمن في «Zimperium»، تحذيرا جديدا لمستخدمي هواتف «أندرويد» من تهديد استهدف ملايين المبالغ المالية الهائلة، وأصاب العديد من الأجهزة. وتظهر هذه النوافذ المنبثقة اللانهائية مرة أخرى ما لا يقل عن خمس مرات في الساعة، ما يؤدي غالبا إلى قبول مستخدم الهاتف النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة، ويساعد ذلك على سهولة اختراق الهاتف.



ويقول فريق «Zimperium»، إنه عند قبول الدعوة للحصول على الجائزة الوهمية، يقوم البرنامج الخبيث بإعادة توجيه الضحية إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية، ومن ثم حيث يطلب منهم إرسال أرقام هواتفهم للتحقق منها، ولكن الحقيقي هو تقديم خدمة وهمية للحصول على مبلغ 30 يورو شهريا، ولا يمكن للضحية أن تنتبه الضحية للسرقة، مما يزيد من احتمال استمرارها لأشهر قبل اكتشافها.