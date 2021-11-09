أعلن بنك وربة عن تعيين ضرار الدخيل رئيسا لمجموعة إدارة المخاطر للبنك، ويعتبر الدخيل أول كويتي يترأس مجموعة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي في الكويت، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي.

وأوضح البنك ان تعيين الدخيل يأتي ضمن استراتيجية «وربة» الرامية لتعزيز قياداته الوطنية، التي تسهم في نمو وازدهار أعماله، وكذلك رؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية من الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.

وذكر أن استقطاب العمالة الوطنية يعد من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في «وربة» حاليا لتصل لأكثر من 75% وهي نسبة تتخطى المطلوب من الجهات التنظيمية، لافتا إلى أن هناك خططا أخرى لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.