الفنانون تغيروا ونفسياتهم تغيرت..الأهم الآن «عندك كام فانز»!

أي عمل فيه تعاملات رسمية «راح يصير الموضوع بيزنس مو فن»

أغاني حمود ناصر لا تموت فهناك جيل ظهر على سماعها وحبها



عبدالحميد الخطيب



كشف الموزع الموسيقي القدير عمار البني عن تعاون جديد سيجمعه مع النجم بشار الشطي قريبا، وقال: أتعاون مع بشار في ألبومه الجديد من خلال أكثر من أغنية، سنعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة، مؤكدا ان بينه وبين بشار عشرة عمر طويلة ويعتبره «واحدا من الأهل»، كما انهما متفاهمان جدا وهذا التفاهم ينعكس على الأغنيات في صورة نجاح لدى الجمهور.



وأضاف البني في دردشة مع «الأنباء»: اي عمل توجد فيه تعاملات رسمية «راح يصير الموضوع بيزنس مو فن»، أما العمل بالصداقة والود فهذا بكل تأكيد «راح يطلع شي حلو والناس تحسه وتحبه»، مستدركا: كان تجمّعنا في الماضي فيه «وناسة» والأجواء حميمية بين الفنانين داخل الاستديو وخارجه، لذا قدمنا أغنيات ضربت وستظل في الذاكرة دائما، لكن الآن الفنانين تغيروا ونفسياتهم تغيرت، المهم عندهم «كام عندك فانز بالسوشيال ميديا؟».



وحول ما كشفه الشطي في برنامجه «فالت مع بشار» حول طلبه تغيير توزيع إحدى الأغنيات الجديدة التي يتعاونان فيها، وهل هذا الأمر جعله يشعر بالغضب؟ أوضح: ما حدث ليس ذنب بشار، أنا بالغت في الموضوع، فقد كانت عندي فكرة أريد تطبيقها، لكن ابتعدت عنها لأنها غير مناسبة لأجواء الأغنية، وسأنفذها في أعمال أخرى بالمستقبل، مشيرا الى انه يعتقد ان الفكرة تناسب مطربين شبابا مثل بدر الشعيبي، لافتا الى ان تغيير التوزيع في الأغنيات وارد، وقام به أكثر من مرة من قبل.



وعما أثاره من شجون وذكريات عن علاقته بالمطرب الراحل حمود ناصر، قال البني: نحن نحاول ان نحيي ذكرى حمود، رحمه الله، من خلال الحديث عن أعماله، ومدى تأثيره في الأغنية الكويتية والعربية ايضا، فأغانيه لا تموت لأن هناك جيلا خرج على سماعها وحبها، مكملا: بعد رحيل حمود ناصر فقدت نفسي، «واللي عاشر حمود راح يعرف انه إنسان طيب وفنان»، ومهما تكلمت عنه فلن أوفيه حقه، فهو كان عنده حلم وعمره ما تقاعس في سبيل تحقيقه، وكان مثابرا ومجتهدا ويبحث عن المختلف والمتنوع، وكان يعطي هذه الطاقة الإبداعية لكل من حوله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، مشيرا في السياق نفسه الى ان هناك موزعين جددا لديهم طاقات كبيرة، وقال: نشد على أيديهم، وأنا مستعد لأن أقدم لهم أي مساعدة في المجال، وتعليمهم.



الجدير بالذكر ان من آخر أعمال الموزع الموسيقي القدير عمار البني أغنية «يا ويل قلبي» للمطرب الشاب فهد السالم، كلمات بان الرفاعي، وأغنية وطنية للمطرب عادل سلطان بعنوان «حب الكويت» لحن عادل سلطان، وأغنية «أقصى العيون» أداء نايف الشرهان، وألحان عمار البني، كما قام بتلحين أغنية «قرة عيونك يا غالي» للفنان بدر الشعيبي، من كلمات عمر الكندري، بجانب توزيعه لعدد من الأعمال الوطنية مع الملحن الكبير سليمان الملا بتكليف من وزارة الإعلام، بالإضافة الى المقدمة والموسيقى التصويرية لمسلسل «شليوي ناش» الذي عرض رمضان الماضي.