القاهرة - سامي عبدالفتاح



يكتمل اليوم عقد منتخب مصر الوطني لكرة القدم بانضمام نجم ليفربول وقائد المنتخب محمد صلاح، ونجم أرسنال محمد النني، في معسكر المنتخب بمدينة برج العرب، وذلك بعد انضمام الثنائي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي، ومن المقرر ان يغادر منتخب مصر غدا الى لواندا لخوض مباراة الجولة الخامسة أمام نظيره انغولا الجمعة القادم، ويعود في اليوم التالي مباشرة ليكمل استعداداته لمواجهة الغابون في آخر مباريات دور المجموعات 16 نوفمبر، حيث يتصدر منتخب الفراعنة الترتيب في المجموعة برصيد 10 نقاط.



وحرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الاجتماع بشكل خاص مع لاعبي الزمالك، قبل بدء المران الأول لمنتخب الفراعنة، وهم: محمد أبوجبل، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وإمام عاشور، وأحمد فتوح، ومصطفى فتحي، وطالبهم بالتركيز مع المنتخب وتقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا أن هزيمتهم أمام الأهلي (5-3) واردة في كرة القدم، وأن كرة القدم تعرف الكبوات كما تعرف الانتصارات الكبيرة، كما رحب كيروش بنجمي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف بعد عودتهما إلى صفوف المنتخب مرة أخرى.