محمد الجلاهمة



استدعيت فتاة في العقد الثالث من عمرها على خلفية اتهامها بدهس شاب في منطقة سلوى وإلحاق إصابات متعددة به من بينها كسور وسحجات. وجاء استدعاء الفتاة بعدما تقدمت مواطنة في العقد الخامس من عمرها ببلاغ ذكرت فيه أن ابنها يتلقى العلاج في مستشفى مبارك الكبير جراء دهسه من قبل المدعى عليها.



وبحسب إفادة الأم، فإن ابنها في العقد الثالث كان يتحدث إلى الفتاة لحل إشكال وإذ بها تغلق زجاج الباب الأمامي على يده وتنطلق بسيارتها ليتعلق الابن بالمركبة قبل ان تعيد الفتاة فتح الزجاج ويسقط أرضا ويتعرض للدهس. وأرفقت الأم تقريرا طبيا في ملف القضية.