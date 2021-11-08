رفعت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الاثنين قيود السفر المفروضة بسبب جائحة ڤيروس كورونا المستجد، فيما سمحت للأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل من الڤيروس بدخول البلاد بعد أكثر من 18 شهرا من فرض تلك القيود.



وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي اليخاندرو مايوركاس، في بيان، انه يجب على المسافرين تقديم دليل على تلقيهم التطعيم الكامل ضد ڤيروس كورونا إضافة إلى بيان سبب زيارتهم أثناء التفتيش عند الحدود.



وأضاف مايوركاس أنه بعد أكثر من 18 شهرا من قيود السفر المتعلقة بالوباء «اتخذت الوزارة خطوة حاسمة باستئناف السفر العادي ودخول المسافرين إلى البلاد».



وأشار إلى أنه «سيسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الڤيروس التاجي بدخول البلاد عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية بغرض السياحة».



وشدد مايوركاس على أن «وزارة الأمن الداخلي تواصل العمل مع شركائنا الدوليين وخبراء الصحة العامة المحليين لاستئناف السفر بشكل مستدام شريطة حماية مجتمعنا وأمننا الاقتصادي».



وأشارت الوزارة إلى ان الجمارك وحماية الحدود الأميركية ستستمر في تسهيل حركة السفر بما يحمي الأمن القومي.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قيود السفر بعد تفشي جائحة كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.