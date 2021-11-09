أصبحت آبل Apple من الشركات العملاقة في العالم بعد تخطي قيمتها السوقية لتريليوني دولار أمريكي، كما يُعد سهم الشركة المعروف برمز AAPL في بورصة ناسداك لأكبر 30 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من الأعلى قيمة نتيجة استمرار نمو الشركة وتحقيقها أرباحا طائلة، ومع التطور التكنولوجي في العالم ودخول الجيل الخامس من الإنترنت حيز الاستخدام يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار نجاحات أجهزة آبل وخدماتها في الصعود، فما الذي يسهم في تحركات أسعار أسهم آبل؟

أسباب تزايد وجهة الاستثمار نحو الشركة

عند متابعة أسهم شركة ابل نجد أن من أكثر عوامل ارتفاعها وضوحاً هو إقبال المُستثمرين على شراء أسهمها بزيادة متصاعدة وتزايد وجهة الاستثمار بشكل كبير نحو الشركة، والذي يكون نتيجة عدة أسباب أهمها نمو الشركة ونجاحاتها المتتالية، والتي تبنى عليها توقعات ارتفاع الأرباح في المستقبل على إثر نمو الشركة وتوسع نشاطاتها حول العالم.

كما تزيد شهرة آبل من تحركات الأسهم الإيجابية، مما يُساعد في ارتفاع العائدات ذات الصلة، حيث يزيد التعرض لهذا السهم في التداول من أداء الأسهم، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.

وقد استطاعت آبل، منذ بداية طرح مُنتجاتها في السوق أهمها هواتف الآيفون، الآيباد والخدمات التكنولوجية العديدة، اكتساب عملاء أوفياء في جميع أنحاء العالم مع تزايد هذا العدد بشكل مستمر.

نبذة عن شركة آبل

بدأت آبل نشاطها على يد ستيف جوبز وزينياك عام 1976 في مرآب للسيارات باسم Apple computers، عرفت بعدها آبل تطورات عديدة جعلتها اليوم واحدة من أشهر الشركات ريادة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية.

تنتج الشركة أجهزة عديدة أبرزها هواتف Iphone والألواح الرقمية IPad إلى جانب الحواسيب macbook، كما أنها الشركة المطورة لنظام التشغيل IOS الخاص بمنتجاتها.

تم طرح أسهم الشركة في البورصة أول مرة بعد اكتتاب في الثاني عشر من ديسمبر العام 1980، وبدأ التداول على أسهمها برمز #AAPL في مؤشر بورصة ناسداك الأمريكية، وقد تمكنت من النمو منذ ذلك الحين ليصبح سعر سهمها واحد من أعلى الشركات سعراً.

وقد زادتها التوسعات الأخيرة في الخدمات والاستحواذ على شركات تكنولوجية مهمة في العالم، مثل شازام وفرفانا، نموا في سوق التداول خلال السنوات الأخيرة.

أما أهم أسباب تحركات سعر سهم آبل فهي:

● ارتفاع سعر بيع هواتف الآيفون التي تُعد الأكثر إيراد للشركة بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي الربح، وقد ساعد هذا الارتفاع في نمو ربح الشركة بما يُقارب 18% في الجزء الأخير من سنة 2020.

● نمو وتوسع خدمات شركة آبل منها Apple pay ، Apple Music Apple Care ، وتُمثل إيرادات هذه الخدمات ثاني مساهم في ربح الشركة بعد الهواتف، متفوقة على إيرادات بيع الآيباد والماك بوك.

● نجاح أجهزة آبل في دعم استخدام شبكات الجيل الخامس.

● تطور التكنولوجيا القابلة للارتداء Wearable Tech، مع تفوق شركة آبل على أكبر المنافسين مثل fitbit و Xiaomi ، لتُصبح الأولى على العالم بامتلاكها ساعة آبل بنسخ مختلفة، سماعات Earpods ، سماعات Beats ونظارات AR التي سيتم تسويقها مع نهاية العام 2021.

ماذا نعني بـ تحركات الأسهم؟

يعني مصطلح حركة السهم في البورصة تحرك سعر السهم بين ارتفاع أعلى وانخفاض لأسفل، وتُؤثر عوامل عديدة في ارتفاع السهم في البورصة أو انخفاضه أهمها عائدات الشركة الدورية، ومدى انتشارها وشهرتها بين المستثمرين.

من الممكن أن تتغير حركة الأسهم لأعلى أو لأسفل خلال ساعات التداول، كما أنه من الممكن أن تتأثر بسرعة صعوداً أو نزولاً.

طريقة الاستثمار في أسهم آبل

في الحقيقة يُمكن الاستثمار في أسهم آبل بأكثر من طريقة مربحة يُمكن اختصارها في التالي:

● الاستثمار طويل الأجل: يتم من خلال استعمال وسيط مالي في أي مكان، ويُمكن القيام بشراء أسهم شركة آبل بشكل سهل وسريع على الرغم من أن الشركة مسجلة في بورصة ناسداك الأمريكية، ويُعد هذا الاستثمار مربحا لرجال الأعمال لاحتياجه إلى رأسمال كبير عند الشراء.

● الاستثمار عبر تداول عقود الفروقات: تكون هذه الطريقة في الاستثمار مربحة خلال وقت قصير، وهي تُناسب صغار المستثمرين والمبتدئين في البورصة، وذلك من خلال الاستفادة من تحرك الأسعار نحو الأعلى أو الأسفل دون امتلاك أسهم.

● الاستثمار عن طريق استخدام العقود الآجلة: وهي طريقة قريبة لعقود الفروقات لكن بتكلفة أعلى مع انخفاض في تكاليف الصيانة.

خطوات شراء أسهم آبل

بعد دراسة الطريقة المناسبة للاستثمار في شركة آبل العالمية، على المستثمر اتباع الخطوات التالية لتتمكن من شراء الأسهم مهما كانت طريقة الاستثمار المتبعة:

● اختيار شركة وساطة موثوقة ومسجلة في البورصة من الممكن أن تكون عالمية.

● فتح حساب فعلي في شركة الوساطة.

● تحويل النقود إلى الحساب الاستثماري.

● توثيق الحساب من خلال إرسال الأوراق المطلوبة إلى شركة الوساطة.

● الدخول إلى شركة آبل وشراء عدد الأسهم التي توافق حساب المستثمر المالي.



مستقبل سهم شركة Apple في السوق

يُركز المستثمرون في البورصة على أوضاع الشركة في الفترة الأخيرة قبل اتخاذ القرار بالشراء والاستثمار في شركة آبل، وقد ساعد ارتفاع أسعار منتجات الشركة وتجهيزها لطرح منتجات جديدة بالسوق في تحقيق أرباح مهمة ومستمرة، مما جعل سهم آبل في صعود مستمر.

بينما يُركز الخبراء على المستقبل عند قراءة الشركات في البورصة، مع الاعتقاد السائد بازدهار سهم الشركة خلال العقود القادمة بفضل وجود دلائل تُؤكد ريادة الشركة وتقدمها في إنتاج الأجهزة التقنية الأعلى تقدما، خاصة مع تأكد دعمها للجيل الخامس للإنترنت الذي بدأ في الانتشار فعلياً في بعض دول العالم.

والإجابة عن سؤال ما الذي يسهم في تحركات أسعار أسهم آبل مرتبطة بأداء الشركة خلال الفترة الأخيرة وتوقع أدائها في المستقبل، إلى جانب العرض والطلب على منتجات الشركة ومدى توسعها وشهرتها في مجال التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها والمُضاربة على السهم.