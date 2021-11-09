تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي من خلال اللجان التابعة لها سلسلة من الدروس واللقاءات والمحاضرات، ومن ذلك تنظيم فرع الجهراء التابع لها لسلسلة من الدروس الأسبوعية في العقيدة بعنوان: (شركيات معاصرة).



والتي منها درسان يلقيهما د.فرحان عبيد الشمري، الأول وذلك في مسجد عبدالله بن الأرقم الكائن في العيون - ق (1).



أما يوما الثلاثاء 9/11 و16/11 فسيلقي فيهما د.رخيص العنزي درسين في مسجد الشيخ سالم العلي الكائن في الجهراء القديمة - ق (92).



وفي يومي الأربعاء الموافق 10/11 و17/11، فسيكون فيهما درسان لمصلح مرعي الشمري في مسجد مبارك الوتيد الكائن في الواحة - ق (1). علما بأن جميع الدروس ستكون بعد صلاة المغرب.



والجدير بالذكر أن إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في منطقة الجهراء تهتم بنشر الوعي الديني في المجتمع، وترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائه، وربط جيل الشباب بالقرآن الكريم، وبالإضافة لما تقوم به من أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعية، فإنها اهتمت بالمشاريع الإغاثية والدعوية لكل دول العالم، وكذلك إقامة المشاريع الإسلامية كالمساجد والآبار والمراكز الإسلامية، وملاجئ الأيتام، واستقبال الزكاة وتوصيلها لمستحقيها.