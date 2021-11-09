عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة الشاعر جمال الساير من الدعوى المتهم بها بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الساير خلال يوليو الماضي، وحققت معه النيابة بتهم المساس بمسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات دونها بحسابه في موقع «تويتر».

وسئل الساير سابقا عن 3 تهم هي: الإساءة إلى مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، بيد أنه أنكرها جميعا مقررا أنه تحدث كرجل وطني ناصحا لا مسيئا.