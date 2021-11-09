قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر، إن الممثل أحمد خليل توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان خليل قد نُقل إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية.

ولد خليل في 1941 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي عُين فيه لاحقا بسلك التدريس.

وبدأ مشواره الفني مع المسرح قبل أن يقدم أعمالا قليلة بالسينما ثم سافر خارج مصر في حقبة السبعينات وعاد بعد عدة سنوات ليستأنف مسيرته ويقدم مسلسلات تلفزيونية وأفلاما سينمائية عديدة.

وفاة خليل بالفيروس تزيد خسارة الفن المصري من الفنانين الذين غيبتهم الجائحة العالمية ومن بينهم دلال عبد العزيز ويوسف شعبان وهادي الجيار ورجاء الجداوي.