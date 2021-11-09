ألاء خليفة

انطلق اليوم قطار انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية بجامعة الكويت بأولى محطاته في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت حيث اجريت انتخابات الرابطة في ظل منافسة قوية بين القائمة المستقلة والتي تخوض الانتخابات تحت شعار " ستبقى دوما معقلي " والقائمة المعتدلة والتي تخوض الانتخابات تحت شعار " عطاء يشهده الزمن".

وقد تواجدت "الأنباء" منذ ساعات الصباح لمتابعة سير العملية واوضح عضو لجنة الانتخابات "طلبة" عبدالوهاب أشكناني لـ" الأنباء " انه قد تم فتح الصناديق الساعة ٨ صباحا على ان تغلق الساعة ٢ ظهرا وستبدأ عملية الفرز بعدها مباشرة.

واشاد اشكناني بالاقبال الكبير من الطلبة على التصويت حيث بلغ عدد الطلبة المصوتين ٥٠٠ طالب من اصل ٧٠٠ طالب حتى الساعة ١٢ ظهر

موضحا ان التصويت من خلال الهوية الجامعية او البطاقة المدنية.

واشاد اشكناني بحرص الطلبة على المشاركة في الانتخابات مشددا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمام والتباعد ودخول عدد معين لقاعة التصويت

ومن ناحيتها أوضحت رئيسة لجنة الطالبات حنان الفهد في تصريح خاص لـ" الأنباء " ان الاقبال ممتاز من الطالبات على التصويت مشيدة بالتزامهن بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وافادت الفهد ان ٧٤٧ طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة ١٢:١٥ ظهرا من اصل ١٥٤٨ طالبة.