قامت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لمتابعة مشروع مستشفى الولادة الجديد.

وقالت (الأشغال) في بيان صحافي إن المشروع يعتبر أحد أكبر مشاريع القطاع الصحي القادمة في البلاد ويتميز بسعة سريرية تبلغ 780 سريرا ويحتوي على 127 سريرا للعناية المركزة و81 عيادة خارجية و60 غرفة ولادة و27 غرفة عمليات.

وأوضحت أن تكلفة مشروع المستشفى بلغت حوالي 7ر220 مليون دينار (نحو 17ر684 مليون دولار) وتم تصميمه وفق أحدث الأنظمة والأكواد العالمية في مجال الرعاية الصحية بمساحة مبان بلغت حوالي 34ر357 ألف متر مربع وبموقع مميز على ساحل جون الكويت حيث تحظى معظم غرف المرض بإطلالة على مياه الخليج العربي.

وأفادت الوزارة بأن مبنى المستشفى يقع في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم ويتكون من أربعة مبان هي المبنى الرئيسي للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات المركزية ويتضمن أربعة جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائط بحري مصد للأمواج يبلغ طوله 320 مترا.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع مستشفى الولادة الجديد يعتبر جزءا من خطة التنمية في رؤية (كويت جديدة 2035) التي تعمل الوزارة على تنفيذها.