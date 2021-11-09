عبدالكريم أحمد

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم، كشف لجنة اختيار وكلاء النيابة المتضمن أسماء 60 مواطنا ومواطنة استوفوا شروط التعيين كوكلاء نيابة.

وسيؤدي المقبولون قريبا اليمين أمام رئيس مجلس القضاء تمهيدا لتعيينهم رسميا كوكلاء نيابة «ج» وتوزيعهم على مختلف النيابات.

فيما يلي الأسماء:

أحمد أنور أحمد البنوان

محمد وليد محمد الشهاب

مها سعود محمد العفاسي المطيري



فارس بدر أحمد الوقيان

محمد ناصر محمد الحمد

أرشيد صالح رشيد الرقدان

طيبة راكان حامد الفضالة

عبدالله عثمان ناصر الخضر

نورا وليد محمد المطاوعة

سارة زيد مشاري الخبيزي

عبدالله فيصل عبدالعزيز الفليح

نور حمد عيد المخيال

نور محمد جاسم بن ناجي القناعي

حمد مبخوت حمد العجمي

عبدالله أحمد أحمد خلف الشنفا

ثامر عادل ماجد بورسلي

سلمان عبدالله سلمان القضيبي

طيف أحمد يوسف الأنصاري

عبدالعزيز علي خالد العبود

محمد وليد محمد العلي

أنس محمد ناصر المعيلي

براك عادل عبدالرازق الدوسري

حمود خالد سعيد العدواني

شهد صلاح إبراهيم الحوطي

شيخة عبدالرحمن سالم البرجس

عبدالله فهد أبو صليب المطيري

فيصل فهد مطلق المطيري

أسامة عبدالله نجم العبدالله

إسراء فؤاد فهد العبدالجادر

إيمان شريف محمد العوضي

أحمد بدر عبدالله الوهيب

أنور خالد راشد المليفي

تركي مبارك هاجد العازمي

حسن فيصل حسن الأنصاري

حمد سالم سعد الحمدان

حمد عبدالله إبراهيم المجمد

حمد يوسف علي الفهد

خليفة يوسف خليفة النجم

سلطان وسمي عواد العنزي

سليمان أحمد سليمان الهطلاني

سيف صالح مطلق الختلان

شبيب سعود حسين الرشيدي

شهد عبدالسلام عبدالرحمن العميري

صالح أحمد نجم أبو غيث

طلال إبراهيم علي اليوسف

طلال عبدالله سلطان المزيعل

عبدالعزيز عبدالله جاسم الكندري

عبدالله حسين مطلق الزعبي

عبدالله راشد سعد البدي

عبدالله عوض عبدالله المطيري

عبدالله محمد جمال منذر النعمة

عبدالله ناصر عبدالله الغانم

عبدالوهاب محمد أحمد العوضي

عمر نزيه عبدالله المخيزيم

فهد عبدالله فليطح الموعد الشمري

فواز يوسف محمد الزويد

لمى عبدالله حميد المطيري

محمد جزاع مطلق الحربي

مرح عدنان ناصر الجاسر

وليد محمد فيصل الصراف