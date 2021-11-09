عبدالكريم العبدالله

طالب أمين صندوق الجمعية الطبية الكويتية د.محمد العبيدان، الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة لقب "الدكتور" للأطباء الكويتيين الحاصلين على شهادة "البورد الكويتي" من معهد الكويت للإختصاصات الطبية وما يعادله دون الرجوع الى أي جهة اخرى.

وذكر د.العبيدان في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطلب من الاطباء الكويتيين لإضافة لقب "الدكتور" في البطاقة المدنية أن يحضروا شهادة معادلة من التعليم العالي تثبت معادلة "البورد الكويتي" لشهادة الدكتوراة، مع العلم أن ديوان الخدمة المدنية في جميع الكتب الرسمية يعترف بأن المستوى التعليمي لـ "البورد الكويتي" ومن في مستواه يعادل الدكتوراه، مستغربا في الوقت ذاته عن سبب طلب المعلومات المدنية شهادة معادلة لشهادة صادرة بالاصل من دولة الكويت، ومن معهد يتبع وزارة الصحة ، كما أن الشهادة معترف بها بجميع دول العالم.

ودعا د.العبيدان الهيئة العامة للمعلومات المدنية التسهيل على الاطباء ، ووضع اللقب في "البطاقة المدنية" والغاء الطلبات التعجيزية، لافتا الى أن من حق الطبيب أن يضيف اللقب الخاص به في جميع أوراقه الثبوتية.