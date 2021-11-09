عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب عن استئناف الأنشطة الثقافية في المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة شاملةً التعليم الديني والخاصة ومدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي 2021 / 2022.

جاء ذلك في نشرة أصدرها الوكيل اليعقوب وتلقت "الأنباء" نسخة منها اشار فيها: " إن الأنشطة المدرسية تلعب دورا بارزا في تعلم الطلبة وتنمية مواهبهم و اكتشاف قدراتهم المختلفة، وتؤثر في شخصيتهم وحياتهم مستقبلا ، وبالإشارة إلى تعميم وزارة التربية رقم ( 2020/11 الصادر في 2020/10/13م بشأن تعليق كافة الأنشطة الرياضية والفعاليات والمحاضرات والندوات والزيارات خلال العام الدراسي 2020/ 2021م.

ونظرا لاستئناف الدراسة بمدارس وزارة التربية ، وتفعيلا لدور الأنشطة المدرسية وحرصا على الالتزام بالتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة يرجى العمل على تفعيل آلية تطبيق الأنشطة المدرسية ، وذلك باستئناف المسابقات الثقافية والأدبية واللقاءات التوعوية بالمدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 .