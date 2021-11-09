ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي قانون الإقامة وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد، أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت إحصائية تتضمن عدد من تم إبعادهم عن البلاد خلال الأسبوع الماضي من 3 الى 9 الجاري، وهي كالتالي: الرجال 287، النساء 139 بإجمالي 426.