أعلن "برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض" التابع للاتحاد الأوروبي، والمعني بتغير المناخ، أن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور تشرين أول/أكتوبر دفئا على الاطلاق في العالم، منذ بدء حفظ سجلات الارصاد في عام .1979

وقال الباحثون إن شهري تشرين أول/أكتوبر لعامي 2015 و2019 فقط، كانا أكثر دفئا، وذلك "بصورة هامشية" فقط. وقد كانت درجات الحرارة العالمية أكثر دفئا بواقع 42ر0 درجة عن المتوسط المرجعي من عام 1991 وحتى عام .2020

وكانت درجات الحرارة الأكثر دفئا من المتوسط، واضحة بشكل خاص في شمال كندا وشمال روسيا وغرب القارة القطبية الجنوبية. ومن ناحية أخرى، في جنوب وجنوب شرق أوروبا، كان الطقس أكثر برودة إلى حد ما من المعتاد.

ويقوم "كوبرنيكوس"، الذي يوجد مقره في بولونيا بإيطاليا وريدينج ببريطانيا، بإصدار تقارير شهرية بشأن درجة حرارة الهواء وجليد البحر والدورة المائية، من خلال تجميع البيانات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم، بالاضافة إلى الحسابات النموذجية.