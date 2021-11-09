أصبح كمبيوتر أبل الأصلي، الذي صنعه مؤسسا الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك قبل 45 عاماً، معروضاً للبيع بالمزاد في الولايات المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم، أنَّ من المتوقع وصول سعر جهاز "أبل-1"، الذي يعمل بحالة جيدة، والذي يُعَد الجد الأكبر لأجهزة "ماك بوك" الأنيقة المصنوعة من الكروم والزجاج، إلى 600000 دولار في المزاد المقام في كاليفورنيا.

وجهاز "أبل-1" هو واحد من 200 صنعها جوبز ووزنياك في بداية قصة بطولة الشركة التي انطلقت من مرآب سيارات حتى صارت عملاقة تكنولوجيا بقيمة 2 تريليون دولار.

وما يجعل هذا الجهاز أكثر ندرة هو حقيقة أنه مغطى بخشب الكوا -وهو خشب غني بالحصى موطنه هاواي. ولم يُصنَع من هذه الأجهزة إلا عدد قليل من الـ200 حاسوب الأصليين.

وعلَّق كوري كوهين، خبير "أبل-1"، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "هذا النوع من الأجهزة يعد مقدسًا لهواة جمع الإلكترونيات القديمة وتقنيات الكمبيوتر؛ مما يجعل المزاد مثيرًا حقًا لكثير من الناس".