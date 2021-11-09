شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ40 هذا العام مشاركة العديد من دور النشر العالمية التي حرصت على عرض مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة وصلت قيمتها لملايين الجنيهات، لعل من أبرزها نسخة من القرآن الكريم التي تعرضها دار "إديفا غراز" بالنمسا، وهي مكتوبة بذهب عيار 24 قيراط، من القرن الثاني عشر، غير أن كاتبه غير معروف، ويتوقع أن يكون مصدر الكاتب العراق أو إيران ويعرض هذا الكتاب بسعر 500 ألف يورو.

واستعرضت دار الأوروبية "انتيكاريت" مجموعة من المقتنيات والكتب والمخطوطات النادرة التي تبلغ قيمتها مليون و50 ألف يورو في المعرض، من بينها مكتبة "جان جاك بيير ديسميزون " وهو أحد المستشرقين الفرنسين من القرن التاسع عشر، ومعروف أنه عمل جاسوساً في الشرق الأوسط لحساب الروس، كما أنه عالم شرقي فرنسي، دبلوماسي، ووكيل سري، وكاتب وتبلغ سعر المكتب 500 ألف يورو.

ويحتوي الجناح أيضا على كتاب يضم 31 عملاً فنياً لـ"بابلو بيكاسو" الرسام العالمي والنحات، وهو من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين، كما أنه يعد مؤسس المدرسة التكعيبية، ويتراوح قيمته 450 ألف يورو.

وتقدم دار "بيتر هارينغتون"، الرائدة في بيع الكتب النادرة في مدينة لندن، مجموعة استثنائية تتكون من 100 كتاب اختيرت لهواة جمع الكتب النادرة بمنطقة الخليج العربي، ضمن أحدث كتالوجات الدار بعنوان "الشارقة 2021"، ويضم الكتالوج الذي تم تجميعه خصيصاً لمعرض الشارقة الدولي للكتاب نسخة أصلية من كتاب "كابيتال" للكتاب كارل ماركس بسعر 575 ألف جنيه استرليني.