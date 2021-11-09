نعى الوسط الفني النجم المصري أحمد خليل الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 80 عاما.

ووصف عدد من الفنانين، الراحل أحمد خليل بـ"النجم الكبير"، صاحب الطلة المتميزة وأطلقوا عليه " برنس" الوسط الفني.

وقال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية :"ننعى ببالغ الحزن و الأسى الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية، إثر تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا".

وكتب أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي :"وداعا أيها العملاق".

وقال الفنان خالد الصاوي"إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفنان القدير احمد خليل، نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

بينما قال الفنان نبيل الحلفاوي إنه لم يتواصل مع الراحل منذ سنوات طويلة، واصفا الفنان الراحل بأنه كان "برنس" الوسط الفني، لطيف المعشر، هادئ الطباع، رزينا، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها".

بينما فتح المنتج تامر مرسي دفتر عزاء، وقال " رحل نجم كبير طلته كلها تميز وإبداع" .

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية "حكايتي مع الزمان "، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل "إلا أنا".

ولم يكن دخول أحمد خليل عالم الفن وليد الصدفة، بل كان التمثيل شغفه الأول والأخير، فقد ظهر حبه للفن في سن صغيرة، حتى أنه التحق بفريق التمثيل في المدرسة، واستمر حبه له حتى إنهائه الثانوية العامة، والتحق بمعهد السينما.

وبعد تخرجه من معهد السينما، التحق أحمد خليل بالمسرح وقدم العديد من المسرحيات، منها "خادم سيدين"، "ياسين وبهية" و"حب تحت الحراسة".

وشارك في الكثير من الأعمال المهمة، منها "يموت الزمار"، "حديث الصباح والمساء"، "زمن عماد الدين"، "سكة الهلالي"، "محمود المصري"، "إبن موت"، "الإمام الغزالي"، "خرم إبرة"، "ورد وشوك"، "كيد النسا"، "اختفاء سعيد مهران"، "الجماعة"، "موعد مع الوحوش"، "الفتوة"، "خيط حرير"، "كأنه إمبارح" و"الكيف".