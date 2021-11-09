قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) إن الدول الجزرية هي "عصافير كناري في منجم فحم" التغير المناخي، وتبعث برسالة بشأن الحاجة الملحة للتحرك.

وفي معرض حديثه خلال محادثات المناخ في أسبوعها الثاني، قال أوباما إنه لم يتم فعل ما يكفي لمكافحة التغير المناخي، ودعا إلى تحرك متحد، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا) .

وقال أوباما الذي وصل جلاسكو إن الدول الأكبر يجب أن تتحمل بشكل أكبر عبء إصلاح الأزمة المناخية حيث أن أحد موضوعات اليوم

هو دعم الدول الأفقر للتعامل مع المشكلة.

وأضاف "بطرق عدة، الجزر هي عصافير الكناري في منجم الفحم في هذا الوضع".

وقال "إنها تبعث برسالة الآن مفادها أنه إذا لم نتحرك فسوف يكون الأوان قد فات".

وأضاف "كل منا عليه دور ينبغي الاضطلاع به، وكل منا عليه عمل لابد من القيام به، ولدينا تضحيات لتقديمها".

وفي معرض الدعوة لفعل المزيد وللدول للتمسك بالالتزامات التي أبرمتها في جلاسكو وفي السابق، قال أوباما: "من المهم لنا أن نعترف أننا لم نفعل ما يكفي، مثلما كان الحال قبل خمس سنوات".