أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو) الدكتور محمد ولد أعمر أنه تقرر إنشاء شبكة عربية للمبدعات العربيات.

وقال المدير العام - خلال حلقة نقاش في ختام ملتقى للشباب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، "إن من بين التوصيات التي أقرها الملتقى الإقليمي حول تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية، إنشاء شبكة عربية للمبدعات العربيات".

ووجه الشكر لموريتانيا على احتضانها ثلاث تظاهرات بالتعاون مع المنظمة، منوها بأن جميع التوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات ستشكل خارطة طريق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعد أن تجمع وتفرز في لقاءات مماثلة بالبلدان العربية الأخرى، مبرزا أن تجربة هذه الجلسة الشبابية ستعمم على البلدان العربية الأخرى.

ومن جهته، قدم المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الشكر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تعاونها في تنظيم التظاهرات الثلاثة.