أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ارتفاع حجم التبادل التجاري لبلاده مع اليونان بنسبة 27 في المئة العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن دي مايو قوله -خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، بمقر وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (فارنيسينا)- إنه "على صعيد التعاون الاقتصادي، نقيم علاقات ديناميكية للغاية مع اليونان، وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 27 في المئة".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه بفضل تلك المعدلات، أصبحت إيطاليا المورد الثاني والعميل التجاري الأول بالنسبة لليونان.