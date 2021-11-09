قالت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء إنها رصدت تفشيا لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن1) في مزرعة أخرى بشمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والبيئة إنه تأكد وجود المرض في مزرعة صغيرة في هوهنكيرتشن بولاية مكلنبورج فوربومرن.

وتابعت أن هذه ثالث حالة تفش في الولاية.

وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة من دولة إلى أخرى عن طريق الطيور البرية المهاجرة، وهي تنتشر بشكل سريع في أوروبا مما أثار مخاوف في قطاع الدواجن بعد تفش سابق أدى إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود على التجارة الدولية.

ورصدت ألمانيا في 27 أكتوبر تشرين الأول المرض في مزرعة أوز بشمال البلاد.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أمس الاثنين إن بولندا رصدت فيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن1) سريع العدوى في عدة مزارع للدواجن يصل إجمالي عدد الطيور فيها إلى نحو 650 ألفا.

ووضعت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة البلاد بالكامل في حالة تأهب قصوى لمواجهة إنفلونزا الطيور ومددت إلزاما بإبقاء جميع الدواجن داخل الحظائر.