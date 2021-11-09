قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه من المهم لناديه ألا يفكر ويتحدث كثيرا عن رحيل نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن باقي اللاعبين يمكنهم التطور وملء الفراغ الذي تركه ميسي.

وبدأ برشلونة بشكل سيء في الموسم الجاري، وهو أول موسم بدون ميسي منذ 2003 / 2004، حيث فاز الفريق في ست مباريات فقط من أصل 16 مباراة في كل البطولات.

وكان ميسي قد سجل 672 هدفا وصنع 265 هدفا خلال 778 مباراة مع برشلونة، وبلغ إجمالي عدد أهدافه .937

وسجل ميسي هدفا كل 3ر110 دقيقة في كل البطولات في موسمه الأخير مع برشلونة (38 هدفا في 47 مباراة) قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال مجانية.

ويقارن معدل أهداف ميسي بمعدل هداف الفريق الحالي الهولندي ممفيس ديباي، الذي يسجل هدفا كل 3ر237 دقيقة في الموسم الحالي (ستة أهداف في 16 مباراة).

وأرتدى اللاعب الشاب أنسو فاتي القميص رقم عشرة خلفا لميسي، وهو يسجل هدفا كل 8ر91 دقيقة في موسم 2022/2021، لكن ذلك جاء عبر ثماني مباريات فقط، كما يبدو أنه سيكون على موعد مع غياب آخر عن الفريق.

وسجل ثلاثة لاعبين فقط، وهم مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه (بواقع هدفين لكل واحد منهم) ثنائيات لبرشلونة في الموسم الحالي.

وستكون من المهام الملقاة على عاتق تشافي، بعد تقديمه رسميا كمدرب لبرشلونة خلفا لرونالدو كومان العمل على جعل اللاعبين المهاجمين تقديم أفضل ما لديهم .

وبينما يرغب أسطورة برشلونة في إمكانية استعادة ميسي وبعض الأسماء السابقة من زملائه، لكنه يفضل النظر إلى المستقبل بشكل أكبر من التركيز على الماضي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "كنت أرغب في تدريب ميسي بالطبع وكذلك صامويل إيتو ورونالدينيو، لكنهم ليس هنا الآن".

وأضاف: "لازلت أحتفظ بصداقة قوية مع ميسي، وهذا شيء معروف جدا، لقد أرسل متمنيا التوفيق لي كالعادة، وأنه خفيف الظل ".

وأوضح تشافي: "أتمنى له أطيب الأمنيات في العالم، أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وكذلك تاريخ النادي، لكنه ليس لدينا".

وواصل: "لدينا لاعبون آخرون يحتاجون للتطور وأن يصبحوا أفضل في مراكزهم، لاعبون يمكنهم صنع الفارق على أرض الملعب، لا يمكننا التحدث عن لاعبين ليسوا معنا".

ولم تمض الشهور الثلاثة الأولى لميسي في باريس سان جيرمان مثلما كان مخططا لها، حيث شارك اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية في ثماني مباريات فقط من أصل 18 مباراة خاضها الفريق بسبب الإصابات.

وسدد ميسي 15 كرة بدون تسجيل أهداف في الدوري الفرنسي ، ليفشل في التسجيل رغم أن معدل الأهداف المتوقع له كان 9ر1، فيما جاءت أهدافه الثلاثة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

فقط جيم أليفينا لاعب كليرمون(16 تسديدة) ورينارد ريبارت مهاجم تروا (19 تسديدة)، قاما بتسديدات بدون تسجيل اهداف أكثر من ميسي في الدوري الفرنسي