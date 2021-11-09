تستعد الخطوط الجوية البريطانية لتشغيل وحدة جديدة تقدم رحلات أوروبية من مطار جاتويك في لندن في آذار/مارس بعد صفقة مع أطقم الطائرات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لويس جاليجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية إس.إيه، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية (بريتش ايروايز) القول إن التقدم الكبير في المحادثات مع أطقم المضيفين يأتي بعد اتفاق سابق مع الطيارين، ولم يتبق سوى تسوية شروط العمل مع لأطقم الأرضية.

وقال جاليجو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "إذا تمكنا من إتمام كل ذلك، فسوف نبدأ الطيران من جاتويك في آذار/مارس 2022 ... الشيء الأكثر أهمية هو امتلاك الكفاءة المطلوبة لتحقيق الربح".

وتوصلت شركة الخطوط الجوية البريطانية واتحاداتها في جاتويك إلى تسوية بشأن عقود العمل الجديدة بعد أن قالت شركة النقل الجوي إنها سوف تلغي الرحلات الأوروبية هناك وتركز على مركزها في هيثرو إذا لم يتم تخفيض النفقات.

وتؤكد شركة الطيران أن الوحدة الجديدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في المطار الواقع جنوب عاصمة المملكة المتحدة بعد سنوات من خسارة الأموال.

وأكد جاليجو أن القسم "ليس شركة طيران منخفضة التكلفة" ولكنه منصة أكثر كفاءة لتمكين الخطوط الجوية البريطانية من المنافسة في الظروف الصعبة المتوقع أن تسود مع خروج قطاع السفر من أزمة فيروس كورونا.