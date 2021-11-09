أظهرت دراسة ، تم إجراؤها برعاية شركة ريجينيرون للمستحضرات الطببية ، أن خليط الأجسام المضادة الذي أنتجته الشركة يخفض خطر الإصابة بمرض كوفيد 19- بنسبة 82 في المئة ولمدة ثمانية شهور ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام استخدامه على نطاق أوسع. وهو يطلق عليه ريجن-كوف ، ومتاح الآن بعد التصريح بالاستخدام الطارئ له في الولايات المتحدة لعلاج مرضى العيادات الخارجية ،المعرضين لخطر المعاناة من أعراض شديدة .

وذكرت بلومبرج أنه مسموح به أيضا كعلاج وقائي لأشخاص معينين لم يتم تطعيمهم بالكامل أو أن مناعتهم ضعيفة أو أنهم أكثر احتمالا أن يصابوا بالفيروس.

وطلبت الشركة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية توسيع الترخيص لكي يستخدم الدواء في الوقاية من الإصابة بالفيروس .