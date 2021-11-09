روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض موسمه الرابع حاليا بتشويق الجمهور بـ "مفاجآت" جديدة .

ونشرت الفنانة رانيا يوسف - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - مقاطع من إحدى الحلقات، وكتبت "الخيال أوقات كتير بيبقي أحلى من الواقع".

وشوقت رانيا يوسف جمهورها بنشر بوست آخر كتبت فيه "مين متابع مسلسل الآنسة فرح وعندي ليكم أخبار حلوة قريب".

ولاقت يوسف إشادات وإعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وأنهالت عليها التعليقات المرحبة والمعجبة بفنها وتمثيلها "المميز والمختلف".

ويشهد مسلسل "الآنسة فرح" في الموسم الرابع عودة فرح لـ آدم مرة أخرى، بعدما ظهر للمرة الأولى في الموسم الثالث ليكشف لنا عن علاقة حب أولى لم تكتمل، ولكن تعود هذه العلاقة لتثير المشاكل بين فرح وشادي، لتزداد الصراعات بينهما بسبب الطريقة التي يريد كل منهما تربية فريد بها.

ومن المقرر إطلاق الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" ، الذي يعد النسخة العربية من مسلسل أمريكي كوميدي الشهر المقبل، حيث تم تصوير جميع مواسم المسلسل بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ومسلسل "الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، وعارفة عبد الرسول، ومريم الخشت، وعلي الطيب، وهبة عبد العزيز ، وجيلان علاء ، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.