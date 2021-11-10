نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا بعدم إعطاء لقاح «موديرنا» المضاد لـ «كوفيد-19» لمن هم دون 30 عاما، في توجيه أصدرته بعدما أظهرت دراسة فرنسية كبيرة أن اللقاحات العاملة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال تزيد قليلا خطر الإصابة بالتهابي عضلة القلب وغلاف القلب (التامور) لدى الشباب.



وجرت الدراسة التي أشرفت عليها مؤسسة «إيبي-فار» للدراسات والبحوث التي تجمع وكالة الأدوية «آ إن إس إم» وصندوق التأمين الصحي الوطني الفرنسيين، على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و50 عاما أدخلوا مستشفيات في فرنسا بسبب التهاب عضلة القلب أو غلاف القلب بين 15 مايو و31 أغسطس.