أعلن كاسبر دولبرج مهاجم نيس الفرنسي ومنتخب الدنمارك إصابته بداء السكري وغيابه عن صفوف بلاده خلال الجولة المقبلة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر .2022

وكتب دولبرج في رسالة عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور أنه لا يتوقع أن يؤثر المرض على مسيرته الكروية.

وضمن منتخب الدنمارك بالفعل تأهله لمونديال قطر بتصدره المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية.

وجرى تشخيص إصابة دولبرج بداء السكري من الدرجة الأول.

وأوضح المهاجم الدنماركي "بصراحة أشعر بالارتياح لمعرفة السبب فيما شعرت به في أخر أسبوعين ، وأيضا سعيد للغاية بأن الأطباء أخبروني أنه من خلال العلاج الصحيح فلن يؤثر الأمر على مسيرتي الكروية".