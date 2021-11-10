أتاحت عملية نادرة في العالم لملاحقة قراصنة برامج الفدية المعلوماتية توقيف سبعة أشخاص بينهم أوكراني يبلغ 22 عاما اتهم في الهجوم المعلوماتي الكبير على شركة كاسيا في يوليو، كما أعلنت السلطات الأميركية والأوروبية الاثنين، كما تم القبض على أحدهم في الكويت. وشملت العملية التي أطلق عليها اسم «غولد داست» أو «كويك ساند» 17 دولة واستهدفت مجموعة مقرصنين ناطقين بالروسية «ريفيل» وفي بعض الأحيان تدعى «سودينوكيبي» ومجموعة غراندكراب كما أعلن يوروبول في بيان. ويشتبه في أن الأشخاص الذين أوقفوا تسببوا «بنحو سبعة آلاف إصابة» حول العالم ببرمجيات تقوم بتشفير بيانات أهدافهم، و«طلبوا أكثر من 200 مليون يورو (231 مليون دولار) كفدية» مقابل مفتاح فك التشفير بحسب وكالة الشرطة الأوروبية. ويدعى المحرك الرئيسي للعملية ياروسلاف فاسينسكي وهو ملقب بـ «روبوتنيك». هذا الأوكراني متهم بأنه هاجم شركة المعلوماتية الأميركية كاسيا في 2 يوليو، ما أثر على ألف من زبائنها بما يشمل سلسلة السوبر ماركت «كوب» في السويد التي بقيت متاجرها مغلقة لأيام.



وأوقف الشاب في 8 اكتوبر في پولندا بطلب من الولايات المتحدة، وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي «لقد طلبنا تسليمه بموجب المعاهدة التي تربط بلدينا».



من جانب آخر، أوقف اثنان من القراصنة يشتبه في أنهما استهدفا سبعة آلاف ضحية وحصلا على نصف مليون يورو من الفديات الخميس في رومانيا. تم توقيف آخر في الكويت وثلاثة في كوريا الجنوبية بحسب «الانتربول».