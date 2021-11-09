خلص فريق من الباحثين الأسبان في كلية الطب جامعة " جاومي 1 " في أسبانيا، إلى أن جزءًا كبيرًا من أعراض الإكتئاب التي يظهرها المراهقون والشباب يعود إلى عدم الاستقرار العاطفي.

وقامت الدراسة بتقييم متغيرات الشخصية وأنواع أخرى من المتغيرات النفسية أو الاجتماعية "وكيف تؤثر على الشخص، مما يجعلها أكثر عرضة لتطور المشكلات الشائعة في مرحلة المراهقة".

تم إجراء الدراسة على ما يقرب من ألف مراهق من مدارس "كامينا وبوفالار الثانوية " في كاستيلو، بأسبانيا، والتي تم دمجها مع دول أخرى، بناءً على دراسة مع أكثر من 3,000 طالب جامعي من أربعة بلدان مختلفة.

وتسلط النتائج التي تم الحصول عليها الضوء على " الأهمية الهائلة لخصائص الشخصية في تطور الأعراض المرتبطة بالاضطرابات الداخلية (مثل الاكتئاب أو القلق) والاضطرابات الخارجية ( تعاطي المخدرات ، والسلوك الإدماني ، والعدوانية أو السمات السيكوباتية) في كل من الشباب والبالغين".

ويشتمل التحليل - الذي استند إليه هذا البحث - على تقييم الأبعاد الأساسية الأخرى للشخصية ، والتي تُفهم على أنها الدرجات المختلفة التي يظهرها الشخص في أبعاد (الإنبساط / الإنطواء) ، و(اللطف / العداء) ، و(المسؤولية / التحرر) ، و(الإنفتاح الذهني / الإنغلاق).

تُظهر الدراسة كيف أن " الشخصية مترابطة بطريقة معقدة مع عوامل نفسية واجتماعية متعددة " في تطوير مجموعة واسعة من الأعراض النفسية المرضية، وبالتالي ، يمكن أن تتفاعل جوانب الشخصية مثل الدرجة المنخفضة من اللطف والمسؤولية مع متغيرات الخطر الأخرى مثل الانتماء إلى أصدقاء غير اجتماعيين للتنبؤ بالسلوكيات العدوانية أو تعاطي المخدرات.