أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1ر7% على أساس سنوي، مقابل 12% خلال الربع الثاني من العام وفقا للبيانات المعدلة، ومقابل 8ر11% وفقا للبيانات الأولية.

وفي الوقت نفسه فاق معدل نمو الاقتصاد توقعات المحللين التي كانت أقل من 4% من إجمالي الناتج الحلي.

وأشارت بيانات هيئة الإحصاء إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 8ر3% مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون نموا فصليا بمعدل 2ر1% فقط.

وكان الاقتصاد الفلبيني قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضيانكماش بمعدل 6ر11% بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة التي كانت مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وقال المسؤول الاقتصادي الفلبيني كارل كيندريك تشوا :"في الربع الثالث من عام 2021 ، قمنا باحتواء المتحور دلتا وحافظنا على نمونا الاقتصادي رغم فرض حجر صحي صارم ... وقد كانت استراتيجيتنا صحيحة، والنتائج واضحة".

وأوضح أن البيانات تعكس استمرار التعافي رغم فرض إغلاق صارم لأسبوعين، وفرض قيود أقل حدة لشهر في المراكز الاقتصادية في البلاد.

وكانت الحكومة الفلبينية قد شددت القيود في آب/أغسطس، وسط ارتفاع أعداد الإصابات بسبب المتحور دلتا.

وأوضحت هيئة الإحصاء أن الصناعة والخدمات سجلتا نموا إيجابيا بنسبة 9ر7% و 2ر8% على التوالي، في حين انكمش قطاع الزراعة بنسبة 7ر1% في الربع الثالث. كما ساهمت تجارة التجزئة والتصنيع والبناء في النمو.

وعلى جانب الطلب، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1ر7% في الربع الثالث من عام .2021