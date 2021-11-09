عادت كبسولة الفضاء "سبيس إكس كرو دراجون" إلى الأرض قبالة سواحل ولاية "فلوريدا" الأمريكية، وذلك عقب رحلة استغرقت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/.

وأوضحت أن المركبة انفصلت عن محطة الفضاء أمس /الإثنين/ وعلى متنها أربعة رواد وهبطت بواسطة مظلات حيث كان في انتظارهم أسطول من سفن الإنقاذ، مضيفة أن الطاقم يتألف من رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وهما "شين كيمبرو" و"ميجان ماكارثر" ورائد الفضاء الفرنسي "توماس بيسكيت" ورائد الفضاء الياباني "أكيهيكو هوشيد".