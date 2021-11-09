لا يمكن للولايات المتحدة إصلاح سلك الشرطة دون إصلاح مشكلة الأسلحة في البلاد، حسبما أفاد موقع ((فوكس)) الإخباري.

وذكر ((فوكس)) في تقرير إنه من بين الدول المتقدمة، من المرجح أن تطلق الشرطة في الولايات المتحدة النار على شخص ما وتقتله أكثر من نظيراتها، والأمريكيون السود هم الضحايا بشكل غير متناسب.

ويوجد في الولايات المتحدة أكثر الأسلحة النارية المملوكة للمدنيين في العالم، مع وجود أكثر من سلاح واحد لكل شخص في التداول.

إلى جانب ذلك، غالبا ما لا يتم حل الجرائم الخطيرة، حيث لم يتم بعد تسوية ما يقرب من نصف جرائم القتل المرتكبة في عام 2020، بحسب التقرير.