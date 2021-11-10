ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزها أعلى مستوى حققته في أكتوبر الماضي، وسط مكاسب لأغلب العملات المشفرة الأخرى.



وارتفعت بيتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم، وصاحبة أكبر رأسمال سوقي، خلال تعاملات أمس بنسبة 4.74% لتصل إلى 68.3 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته في 20 أكتوبر بالقرب من 67 ألف دولار.



وأدى الارتفاع الذي شهدته بيتكوين، إلى تجاوز رأس المال السوقي للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 4 أضعاف منذ بداية العام الحالي، حيث تتزايد الإثارة حول إمكانيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، فيما تواصل العملات المثيرة لاهتمامات الأفراد، والتي صدرت في الأساس للسخرية من بيتكوين مثل دوجكوين، وشيبا إينو، جذب الانتباه.



وارتفعت عملة الإيثر بنسبة 1.96% إلى 4807.13 دولارات وبيتكوين كاش ارتفعت بنسبة 9.6% إلى 667.4 دولارا، كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 4.73% إلى 0.28 دولار، فيما صعدت عملة كوردانو بنسبة 6% إلى 2.2 دولار. وقفزت عملة ليتكوين بنسبة 18% إلى 242.7 دولارا. من جانبها، قالت المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة Fairlead Strategies، كاتي ستوكتون، في ملاحظة: «يبدو أن بيتكوين تواصل الارتفاع أعلى نمط «العلم الصعودي»، ومن المرجح أن تؤكد إيثريوم اختراقا طويل الأجل عند الإغلاق فوق المقاومة يوم الجمعة».