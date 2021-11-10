

كيف يمكن أن تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟



عند اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، يصبح الميزان رفيقا دائما على مدار اليوم، بالرغم من نصائح الأطباء بعدم قياس الوزن طيلة الوقت وكل يوم، إلا أن حب الاستطلاع دائما يدفعنا إلى الوقوف على الميزان مرتين أو 3 مرات خلال اليوم.



وإذا قمت بفحص وزنك قبل الذهاب إلى النوم ليلا ومرة أخرى في الصباح، فقد تلاحظ أن وزنك قد يقل في الصباح، وهذا يحدث بسبب أنك فقدت الماء طوال الليل أثناء تنفسك وتعرقك. ولكن حتى أثناء استراحة أجسامنا، فإن الأعضاء وأجهزة الجسم لا تتوقف عن العمل، ويستهلك عملها سعرات حرارية، ولكن قد يبدو أقل مقارنة بساعات الاستيقاظ.



وعلى ذمة عدد من خبراء التغذية، فإن حرق السعرات الحرارية أثناء الليل ليس مستحيلا، وهناك عدد من الخطوات البسيطة التي قد تساعد على فقدان الوزن أثناء النوم من خلال تنشيط عملية الأيض، ومنها:



1- رفع الأوزان في الليل: فبعد انتهاء يوم العمل، حاول أن تتوجه مباشرة من مكتبك إلى الصالة الرياضية، لتبدأ في حمل الأثقال، فيمكنك زيادة معدل الأيض لديك لمدة تصل إلى 16 ساعة. فبحسب دراسة حديثة، انخفضت تركيزات غلوكوز الدم الصائم والأنسولين والكوليسترول وثلاثي الغلسرين وكوليسترول LDL فقط في المشاركين الذين يواظبون على التدريب المسائي ورفع الأثقال.



2- الاستحمام بماء بارد: ما يعرف بـ «الاستحمام الجليدي» يفعل الكثير في مساعدتنا في إنقاص الوزن. فجسمنا يتكون من نوعين من الدهون: الدهون البيضاء والدهون البنية، في حين أن الدهون البيضاء هي نوع من الدهون التي نسميها عادة بالأشياء الإسفنجية في أجسامنا والتي تظهر عندما نكتسب الوزن، فإن الدهون البنية يمكن أن تساعدنا على إنقاص الوزن. ووجدت دراسة حديثة أن التجميد لمدة 30 ثانية هو كل ما يتطلبه الأمر لتنشيط الأنسجة الدهنية البنية في الجسم، والتي عند إطلاقها تذوب ما يصل إلى 400 سعرة حرارية إضافية في السرير.



3- شرب الشاي الأخضر: تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وإذا كان هذا هو كوبك الثالث في اليوم، فستحرق 3.5% من السعرات الحرارية بين ليلة وضحاها.



4- النوم في غرفة أكثر برودة: هي عملية مفيدة لحرق الدهون، حيث إن ارتجاف الجسم ينشط ردود الفعل بشكل جوهري داخل الخلايا الدهنية البنية.

عن نوفوستي

