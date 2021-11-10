القاهرة - خلود أبوالمجد



أطلق القائمون على عرض مسرحية «اللمبي في الجاهلية» البوستر الجماعي الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض المسرحية من اليوم الأربعاء على مسرح البوليفارد في السعودية.



والمسرحية من بطولة النجم محمد سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من الفنانين: ويزو، سامي مغاوري، حسن عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشن» في ثاني إنتاجات المسرح للشركة، حيث سبق ان قدمت مسرحية «أبوالعربي» من بطولة النجم هاني رمزي والتي حققت نجاحا كبيرا سواء في مصر عند عرضها بمسرح جراند طيبة، أو من خلال عرضها في السعودية وأعادت الروح من جديد الى المسرح.