يطلق بنك الخليج هذا الشهر النسخة السابعة من الماراثون الأكثر شعبية في الكويت، ماراثون بنك الخليج 642. والتزاما منه بتعزيز الاستدامة المجتمعية، جدد البنك تعاونه مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، للسنوات الـ 3 المقبلة.



ويعود الماراثون هذا العام في النسختين الافتراضية والاعتيادية، في فرصة للرياضيين الباحثين عن التحدي وكذلك المبتدئون للمشاركة في السباق الوحيد المعتمد في الكويت في 20 نوفمبر 2021.



وحول هذا الحدث السنوي الكبير، قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «تعاونا مع Suffix سبع سنوات حتى الآن، ونحن على ثقة كبيرة بأدائهم وإدارتهم الممتازة لواحدة من أهم الفعاليات الرياضية في الكويت. ولذلك نسعد بتجديد هذه الشراكة الاستراتيجية معهم لمدة 3 سنوات قادمة. ويسعدنا أيضا أن نعلن عن عودة «ماراثون بنك الخليج 642» مجددا، بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى. بعد انقطاع استمر لما يقارب العامين، وإمكانية المشاركة فيها بشكل شخصي أو افتراضي، ونتطلع لاستقبال المشاركين العائدين والجدد».



بدوره، قال المدير التنفيذي في شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الحزامي: «نفخر بتمديد شراكتنا مع بنك الخليج للعام السابع، حيث أصبح ماراثون بنك الخليج 642 أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهو اليوم حدث اجتماعي يترقبه الجميع عاما بعد عام».