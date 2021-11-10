استدعى مدرب منتخب هولندا لويس فان غال الثلاثي الحارس ياسبر سيليسن والمهاجم ستيفن بيرخفين والمدافع الشاب ديفين رينش للحلول بدلا من المصابين في الاستحقاقين الحاسمين لـ «الطواحين» أمام مونتينيغرو والنرويج في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.



وسيحل هذا الثلاثي بدلا من جويل دروميل وستيفن بيرخهويس وجوريين تيمبر، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.



وفرض الحارس سيليسن (32 عاما) نفسه أساسيا في حماية مرمى منتخب بلاده حتى النسخة الأخيرة من كأس أوروبا التي غاب عنها بسبب اصابته بفيروس كورونا، في حين فضل المدرب العائد للمرة الثالثة للإشراف على المنتخب في أغسطس 2021 بدلا من فرانك دي بور عدم استدعاء حارس فالنسيا الاسباني مجددا إلى التشكيلة.



وأقدم فان غال على خطوته عقب الإعلان عن غياب الحارس الأساسي دروميل بسبب المرض.



في المقابل، سيعوض بيرخفين (24 عاما) غياب بيرخهويس للإصابة، فيما سيحل الشاب رينش (18 عاما) محل زميله في أياكس أمستردام تيمبر المصاب أيضا.



وتحل هولندا ضيفة على مونتينيغرو في بودغوريتسا السبت بمباراتها قبل الأخيرة في المجموعة السابعة، قبل أن تستقبل النرويج في روتردام الثلاثاء المقبل في الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.



وتتصدر هولندا مجموعتها برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، بفارق نقطتين عن وصيفتها النرويج.



انسحب لاعب خط وسط فريق مان يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، قبل آخر مباراتين لـ «الديوك» في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.



وتعرض بوغبا للإصابة خلال التدريبات، وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أمس أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.



وأعلن المنتخب الفرنسي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه نتيجة لإصابة في الفخذ اليمنى سيغيب بوغبا عن المباراتين المقبلتين.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه جرى استدعاء لاعب روما الإيطالي جوردان فيريتو ليحل مكان بوغبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، والتي تحسم نقاطها الـ 3 تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.



ويتصدر «الديوك» حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.



ولايزال بوغبا يخضع لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي، والمقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة أمام ليفربول.



إلى ذلك، أعرب النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن سعادته لتمكنه «أخيرا» من الانضمام الى المنتخب السويدي، للمشاركة في مباراتيه الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.



وقال: «إنه شعور جيد.. وأخيرا!»، في إشارة منه الى الإصابة التي تعرض لها قبيل نهائيات كأس أوروبا الصيف المنصرم ما حرمه من المشاركة مع المنتخب، مشيرا الى انه مازال في أعلى مستوياته الفنية رغم أعوامه الـ 40، إلى أنه سيكون متوفرا لخوض المباراتين الحاسمتين، لكن مع «التوازن» فيما يتعلق بالفترة التي سيمضيها في أرض الملعب. وأضاف ممازحا: «أنا أتقدم في السن وبدأت أفهم جسدي بشكل أفضل.. وإن كان رأسي أصغر سنا وأنا أكثر جمالا.. هناك أشياء جديدة كل يوم ولا افكر في الاعتزال الآن حتى لا اندم مثل الآخرين الذين اتخذوا هذا القرار وندموا لاحقا».



وتلعب السويد غدا ضد جورجيا قبل أن تختتم مشوارها الأحد ضد الخصم الأصعب على الإطلاق في المجموعة الثانية، أي إسبانيا التي تحتل المركز الثاني خلف المنتخب الاسكندنافي بفارق نقطتين.



وفي معسكر المنتخب الإيطالي، أكد المدير الفني لـ «الآزوري» روبرتو مانشيني استبعاد لاعبي خط الوسط نيكولو زانيولو ولورينزو بيليغريني من صفوف المنتخب الذي يستعد لملاقاة سويسرا يوم الجمعة المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقرر مانشيني استدعاء ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا ودانيلو كاتالدي لاعب لاتسيو بدلا من بيليغريني وزانيولو ويعاني بيليغريني من إصابة في الركبة فيما يعاني زانيولو من إصابة في ربلة الساق اليسرى (السمانة).



وفي شأن آخر، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إلغاء تدريبات المنتخب الألماني بسبب اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا ما اضطر اللاعبين لعزل أنفسهم.



وقال الاتحاد ان لاعبا واحدا على الأقل ثبتت إصابته بالفيروس الأمر الذي أدى إلى عزل 4 آخرين وإيقاف التدريبات قبل يومين من خوض مباراة ليختنشتاين.



ولم يذكر البيان اسم اللاعب، ولكن الصحيفة الألمانية اليومية (بيلد) أكدت أن الحديث يدور حول لاعب من بايرن ميونيخ، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان النقاش الدائر حول لاعب الفريق ذاته يوشاوا كيميش الذي يرفض التطعيم ليثير بهذا الرفض موجة واسعة من الانتقادات.