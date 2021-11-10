توج فريق «ذي جونيورز» بلقب نسخة الكويت من «ريد بل نيمار جونيورز فايف» لعام 2021، والتي استضافت البلاد ليتأهل إلى النهائي العالمي الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى.



وشكلت الكويت محطة في البطولة التي زارت أكثر من 30 دولة هذا العام.



وشهدت التصفيات منافسات في 4 مجموعات، أسفرت الأولى عن فوز «ذي رد كاسل» على «إيه إف جي» 5-0، قبل أن يخسر 0-2 أمام «كاسبيون» الذي تصدر الترتيب بتغلبه على «إيه أف جي» 1-0، فيما جاء «ذي رد كاسل» وصيفا، وفي المجموعة الثانية، فاز «ذي جونيورز» على كل من «النشامى» 2-0، و«غولدن بويز» 5-0، وفي مباراة ثالثة، خسر «غولدن بويز» 0-5 أمام «النشامى» الذي حل ثانيا خلف «ذي جونيورز». وحسم «جايينكم» صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على «ترند» 3-0، و«موروكو» 4-0، وذهبت الوصافة إلى «ترند» بتغلبه على «موروكو» 1-0.



أما زعامة المجموعة الرابعة، فكانت من نصيب «النجار» الفائز على «أبادن» 2-0 و«يالوز تايم» 4-1، وكان المركز الثاني من نصيب «أبادن» بفوزه على «يالوز تايم» 3-1.



وتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي شهد فوز «النشامى» على «كاسبيون» 3-1، «النجار» على «ترند» 5-0، «ذي جونيورز» على «ذي رد كاسل» 4-0، و«جايينكم» على «أبادن» 3-1، وبلغ «ذي جونيورز» و«النجار» النهائي بعد تغلبهما على «النشامى»1-0، و«جايينكم» 2-0 على التوالي، وفي المباراة النهائية التي شهدت حضورا كثيفا نجح «ذي جونيورز» في بسط سيطرته، مؤكدا أحقيته باللقب بفوزه على «النجاز» 5-0.



ومعلوم أن لـ «ريد بل نيمار جونيورز فايف» قوانين خاصة من ابتكار لاعب منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي نيمار جونيور، وتشير ببساطة إلى أن الفريق الذي يستقبل هدفا يخسر واحدا من لاعبيه الخمسة الموجودين في الملعب، وتستمر المباراة حتى خروج اللاعبين الخمسة كلهم، أو حتى انتهاء وقت المباراة التي تستغرق 10 دقائق.