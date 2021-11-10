الشارقة - يوسف غانم



ضمن إطار أنشطة وبرامج الاحتفاء بإسبانيا كضيف شرف في الدورة الـ 40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» النسخة العربية من «قاموس مصطلحات كرة القدم»، وذلك في الجناح الإسباني للمعرض بحضور جمهور غفير من محبي كرة القدم الإسبانية ورواد المعرض وممثلي دور النشر.



وقد عقد الجناح الإسباني جلسة حوارية شارك فيها كل من المديرة الإدارية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مايت فينتور، ومندوب الدوري الإسباني في الإمارات العربية المتحدة دانيال باريغا، ومقدم برامج تلفزيونية بقناة الشارقة زكريا مستوى، حيث عبرت فينتور عن اعتزازها بحضورها هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير ضمن أنشطة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي إطار الاحتفال بإسبانيا ضيف شرف على المعرض، مشيرة إلى أهمية هذه الفعاليات في التسويق لكرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني على وجه التحديد.



وأشارت مايت إلى أهمية القاموس في تعزيز جسور الترابط بين الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم الإسبانية من الجماهير العربية، إضافة إلى إسهامه في تعزيز معرفة المنطقة العربية بالثقافة الإسبانية، خاصة أن القاموس مبسط وليس معقدا، ويحتوي على مصطلحات كرة القدم فقط.



من جانبه، قال باريغا: «يعد هذا الإنتاج الأدبي الرياضي في غاية الأهمية بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خارج إسبانيا وفي المنطقة العربية بالتحديد، وذلك لأنه يسهم في التسويق أكثر لرابطة الدوري الإسباني بالمنطقة العربية وتعزيز الروابط التي تجمع بين الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم في العالم العربي».



وعن أهمية القاموس، أكد زكريا مستوى أن قاموس مصطلحات كرة القدم الإسبانية يعد كتابا مهما للإعلاميين والصحافيين العاملين في المجال الرياضي، لأنه يساعدهم في عالم الاحتراف بكرة القدم، موضحا أن تعلم اللغات والمصطلحات المستخدمة في كرة القدم مهم جدا بالنسبة لأي صحافي رياضي، خاصة ان الفرق المحلية في الإمارات تعد جاذبة للاعبين المتحدثين باللغة الإسبانية.