تعملق ستيفن كوري في صفوف غولدن ستايت ووريرز بتسجيله 50 نقطة في 35 دقيقة وساهم في الفوز التاسع لفريقه هذا الموسم أمام ضيفه أتلانتا هوكس 127-113، فيما حقق الصربي نيكولا يوكيتش «تريبل دابل» ليعود ويطرد في فوز فريقه دنفر ناغتس على ضيفه ميامي هيت 113-96 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».

في المباراة الأولى، بات كوري أول لاعب يصل إلى حاجز الـ 50 نقطة هذا الموسم ليقود ووريرز إلى فوزه التاسع في 10 مباريات معززا صدارته للمنطقة الغربية. وأمام 18.060 متفرجا احتشدوا بملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو وهتفوا «أفضل لاعب، أفضل لاعب» في كل مرة كان يسدد فيها نجم تلك الأمسية، التقط كوري 7 مرتدات وسدد 9 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 19، مع نسبة نجاح 100% عن الرميات الحرة (13 من أصل 13).

غير أن كوري أدخل الخوف إلى قلوب الجماهير عندما بدا كأنه أصيب في كتفه في الربع الأول من المباراة، لكن بعد حصوله على رعاية طبية خلال فترة استراحة قرر العودة إلى اللقاء.



وعلى ملعب «بال أرينا» في دنفر قاد العملاق الصربي يوكيتش فريقه ناغتس للفوز على هيت بتحقيقه «تريبل دابل» هي الأولى له هذا الموسم مع 25 نقطة و15 مرتدة و10 تمريرات حاسمة، قبل أن يطرد أواخر المباراة. وبات يوكيتش مهددا بالإيقاف على خلفية رده على لاعب هيت ماركيف موريس ودفعه في ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضا وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معا.