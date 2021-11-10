بيروت - ناجي شربل



يختتم منتخبا لبنان وإيران تحضيراتهما لمباراتهما المقررة في الساعة الثانية بعد ظهر غد الخميس على ملعب صيدا البلدي، ضمن المرحلة الخامسة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور النهائي الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022 بتدريب رسمي على ملعب المباراة اليوم بعد تدريبات عدة لكليهما منذ الأحد الماضي.

ويعقد اليوم الاجتماع الفني العام الخاص بالمباراة والمؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين. وكان الفريق الخاص من «فيفا» المشرف على المباراة وصل الى بيروت اعتبارا من الأحد الماضي.

وضم مراقب المباراة عبدالحميد عبدالغفور من جزر المالديف، وطاقم الحكام القطري برئاسة حكم الساحة عبدالرحمن إبراهيم الجاسم والفريق المشرف على «الفار» الذي اصطحب معه أجهزة ستشهدها الملاعب اللبنانية للمرة الأولى منذ اعتماد هذا النظام.

واستدعى المدير الفني التشيكي للمنتخب اللبناني ميلان هاسيك المدافعين خليل خميس (العهد) وماهر صبرا (النجمة)، ليرتفع عدد أفراد تشكيلته الى 25 لاعبا.

وقد أخذ في الاعتبار خوض مباراتين الأولى أمام إيران والثانية أمام الإمارات في 16 الجاري على الملعب عينه. واستمر لاعبو لبنان في خوض تدريباتهم على ملعب البابلية بأرضيته العشبية قرب بلدة الصرفند في قضاء الزهراني.

في حين تدرب المنتخب الإيراني بملعبي العهد على طريق المطار ومجمع بئر حسن المهني ذات الأرضية من العشب الاصطناعي. ويملك لبنان 5 نقاط من 4 مبارياتفي حين يبلغ رصيد إيران 10 نقاط.

وسيضع الفوز لبنان في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل الخاصتين بالمجموعة، بينما ستحسم إيران بشكل كبير تأهلها للنهائيات القطرية في حال إضافة 3 نقاط إلى رصيدها.